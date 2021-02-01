В Киеве бывшие правоохранители продавали оружие и боеприпасы - СБУ

Они нелегально завозили оружие и боеприпасы из зоны проведения ООС

Они нелегально завозили оружие и боеприпасы из зоны проведения ООС

Фото: СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на незаконном сбыте оружия и боеприпасов группу лиц, в которую входили бывшие работники одного из государственных правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Киеве и Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, бывшие правоохранители, один из которых ранее работал в специальном отряде МВД, завозили в столичный регион оружие из зоны проведения антитеррористической операции для продажи.

Своих клиентов они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальных кругах. Правоохранители задержали злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время сбыта реактивной противотанковой гранаты за 1800 долларов США", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что ранее задокументировали нелегальную продажу участниками группы автомата Калашникова АКС-74У и патронов калибра 5,45 мм.

Во время обысков у злоумышленников обнаружен пистолет Макарова, три ручные гранаты Ф-1, более 300 патронов различного калибра, поддельные удостоверения сотрудников государственных правоохранительных органов и частных охранных структур", - добавили в ведомстве.

Трем задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленников.

Напомним, 31 января в Запорожье СБУ сорвала тайное собрание акционеров "Мотор Сичи".