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01 февраля 2021, 14:26 114

СБУ разоблачила сеть Telegram-каналов подконтрольную спецслужбам РФ

01 февраля 2021, 14:26 114
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В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны"
В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны"
Фото: СБУ
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Материалы, распространявшиеся в Telegram каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан", - говорится в сообщении.

В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Также установлено, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве бывшие правоохранители продавали оружие и боеприпасы.

РФ СБУ соцсети агентурная сеть интернет пропаганда

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