Дело Telegram-каналов: СБУ арестовала жену одного из лидеров "Антимайдана"

Ее задержали по делу Telegram-каналов, которые якобы связаны с российскими спецслужбами

Ее задержали по делу Telegram-каналов, которые якобы связаны с российскими спецслужбами

Фото: strana.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины арестовали гражданскую жену Артема Давидченко, одного из лидеров "Антимайдана" в Одессе в 2014 году.

Об этом сообщает издание Страна.UA со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина, передает RegioNews.

По состоянию на 20:00 31.01.21. Харьковским УСБ Украины задержана по подозрению в совершении государственной измены (ст.111 УК) гражданка Украины Даскалица Виктория, которая является гражданской женой Артема Давыдченко", - рассказал Валентин Рыбин.

Он также сообщил, что ее задержали по делу Telegram-каналов, которые якобы связаны с российскими спецслужбами. Сейчас Даскалице избирается мера пресечения, Рыбин является ее адвокатом.

Издание опубликовало текст подозрения, которое выписали Виктории Даскалице, в нем изложены обвинения, которые выдвинула СБУ в адрес Telegram-каналов.

Рыбин записал видеообращение, в котором заявил о безосновательном задержании родственников подозреваемых по уголовному делу, а также назвал события вокруг открытия производства против ряда Telegram-каналов попытками уничтожить независимые медиа, неподконтрольные властям.

Если вы подписаны на какой-либо из Telegram-каналов, вы всегда можете попасть в число подозреваемых пользователей этих каналов", - заявил адвокат.

Напомним, СБУ разоблачила сеть Telegram-каналов подконтрольную спецслужбам РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны".