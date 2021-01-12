Харьковский горсовет опроверг информацию о "подделке" электронной подписи Кернеса

Цифровую подпись подделать невозможно, считают в совете

Цифровую подпись подделать невозможно, считают в совете

Фото: city.kharkov.ua

В Харьковском городском совете заявили, что электронно-цифровую подпись бывшего городского главы Харькова невозможно подделать, а сам совет работает исключительно в рамках украинского законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Так, в мэрии возмутились тем, что в СМИ опубликовали информацию относительно начала расследование о возможной подделке подписи Кернеса.

Многие СМИ пишут об этом, как о свершившемся факте, совершенно забывая указать, что правоохранительные органы проводят простую стандартную проверку по заявлению одного из депутатов Харьковского городского совета, которой, по непонятным нам причинам, вдруг показалось, что подпись Геннадия Кернеса под представлением Игоря Терехова на пост секретаря горсовета была поддельной. Уточним: "поддельной" цифровой подписи, что в принципе невозможно", - отмечают в пресс-службе.

Харьковский городской совет заявляет, что работает исключительно в рамках украинского законодательства, которое не только позволяет, но и стимулирует использование электронного документооборота.

Также отметим, что подобные вбросы, которые мы видим со стороны отдельных депутатов горсовета и некоторых создателей мертворожденных политических проектов, является ничем иным, как попыткой дискредитировать городскую власть Харькова", - добавили в совете.

Ранее сообщалось, что в полиции планируют проверить электронную подпись Кернеса: подозревают подделку.