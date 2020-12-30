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30 декабря 2020, 16:15 69

В горсовете Харькова объяснили, когда обратятся в ВР по поводу выборов мэра

30 декабря 2020, 16:15 69
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Обращение нужно было направить в течении двух недель, но обещают это сделать в последний день
Обращение нужно было направить в течении двух недель, но обещают это сделать в последний день
Фото: из открытых источников
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В четверг, 31 декабря городской совет Харькова обратится в Верховную Раду по поводу назначения внеочередных выборов городского головы.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на секретаря городского совета Игоря Терехова, передает RegioNews.

Сегодня юристы готовят соответствующее обращение, у нас есть 15 дней по закону. Завтра я подпишу соответствующее обращение, и оно будет направлено в Верховную Раду. 15-й день завтра", - рассказал Терехов.

Он не стал отвечать на вопрос, будет ли выдвигаться на пост мэра города.

Когда будут назначены выборы, тогда вы увидите все, кто будет выдвигаться, как, когда", - заявил он.

Также Терехов отвечая на вопрос журналистов о том, поддерживает ли он идею проведения выборов как можно быстрее, сказал, что выступает, чтобы это было в соответствии с законом.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

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