В горсовете Харькова объяснили, когда обратятся в ВР по поводу выборов мэра

Обращение нужно было направить в течении двух недель, но обещают это сделать в последний день

Обращение нужно было направить в течении двух недель, но обещают это сделать в последний день

Фото: из открытых источников

В четверг, 31 декабря городской совет Харькова обратится в Верховную Раду по поводу назначения внеочередных выборов городского головы.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на секретаря городского совета Игоря Терехова, передает RegioNews. Сегодня юристы готовят соответствующее обращение, у нас есть 15 дней по закону. Завтра я подпишу соответствующее обращение, и оно будет направлено в Верховную Раду. 15-й день завтра", - рассказал Терехов. Он не стал отвечать на вопрос, будет ли выдвигаться на пост мэра города. Когда будут назначены выборы, тогда вы увидите все, кто будет выдвигаться, как, когда", - заявил он. Также Терехов отвечая на вопрос журналистов о том, поддерживает ли он идею проведения выборов как можно быстрее, сказал, что выступает, чтобы это было в соответствии с законом. Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

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