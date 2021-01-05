Экс-глава Харьковской ОГА назвал того, кто может победить на внеочередных выборах мэра Харькова

По мнению Алексея Кучера, у Михаила Добкина достаточно высокий рейтинг сейчас как в Харьковской области, так и в самом Харькове

По мнению Алексея Кучера, у Михаила Добкина достаточно высокий рейтинг сейчас как в Харьковской области, так и в самом Харькове

Фото: Facebook

Кого будет выдвигать президентская партия "Слуга народа" на харьковских мэрских выборах, бывший руководитель Харьковщины пока не знает, но лично сам Кучер повторно баллотироваться не планирует.

Кто именно может победить на предстоящих внеочередных выборах мэра Харькова, все зависит от того, когда реально состоится само голосование. Если мэрские выборы пройдут уже в марте этого года, то потенциальные кандидаты будут иметь одни позиции, если же они состоятся в октябре, то возникнет другая ситуация.

Об этом в эксклюзивном комментарии RegioNews заявил экс-глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, который в октябре 2020 года также баллотировался в городские головы Харькова от партии "Слуга народа", но занял лишь третье место.

По мнению Кучера, в числе реальных претендентов на победу - бывший харьковский градоначальник Михаил Добкин, который уже дал понять о своем намерении пойти на мэрские выборы.

Сможет ли Добкин победить? Наверное, как и любой другой кандидат, если правильно проведет кампанию. Насколько мне известно, у Михаила Добкина достаточно высокий рейтинг сейчас как в Харьковской области, так и в самом Харькове. По понятным причинам - большие ассоциации с Геннадием Адольфовичем (Кернесом – прим. ред.), - сказал Кучер RegioNews.

Он также добавил, что после смерти Геннадия Кернеса кандидатов, желающих занять мэрское кресло, точно добавится.

А вот кого будет выдвигать президентская партия "Слуга народа" на выборах мэра Харькова, бывший руководитель Харьковщины пока не знает, но лично сам Кучер повторно баллотироваться не планирует.

Это не моя парафия, потому что люди, которые занимаются партийным строительством, и будут определять кандидата. Думаю, конечное слово скажет президент. Что касается меня, лично я не планирую, но это должно быть командное решение, - заявил он.

Ранее в эксклюзивном комментарии RegioNews Алексей Кучер подтвердил информацию наших источников о своем собеседовании у премьера Дениса Шмыгаля, подчеркнув, что остается в команде президента Владимира Зеленского. По данным наших источников, сейчас Кучер проходит специальную проверку для работы в одном из центральных органов власти.

Как заявлял глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 28 марта, скорее всего, не получится - могут не успеть пройти все процедуры.

9 декабря на первой сессии Харьковского горсовета Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги, депутаты также избрали секретаря горсовета, который стал вести сессии в отсутствие мэра.

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

RegioNews писал о том, что умерший харьковский градоначальник оставил после себя в городе целую собственную команду, но не подготовил конкретного наследника. Поэтому битва в "первой столице" за главное кресло обещает стать утомительной, длительной и со многими неизвестными.

В своей статье "Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук" мы также анализировали, чем запомнился на своем посту Кучер и почему была назначена на его место Айна Тымчук.

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