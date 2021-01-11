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11 января 2021, 15:41 2627

В полиции планируют проверить электронную подпись Кернеса: подозревают подделку

11 января 2021, 15:41 2627
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Фото: из открытых источников
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В полиции проведут проверку электронной цифровой подписи на документе о представлении секретаря горсовета.  

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщила депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народу" Алина Мустафаева.

По ее словам, прокуратура рассмотрела ее обращение о том, что документ о представлении секретаря горсовета подписывал не Геннадий Кернес.

"Неустановленные лица Харьковского горсовета 9 декабря совершили подделку представления от имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса об избрании секретарем Харьковского горсовета Игоря Терехова с использованием электронной цифровой подписи Харьковского горсовета, которая выполнена не лично Геннадием Кернесом, из-за состояния его здоровья, а другими лицами", - указано в кратком изложении обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины (подделка документов). Расследованием будет заниматься следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе были отменены все массовые мероприятия.

Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти: до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

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