После Кернеса: кто будет претендовать на руководство Харьковом

Умерший харьковский градоначальник оставил после себя в городе целую собственную команду, но не подготовил конкретного наследника. Поэтому битва в «первой столице» за главное кресло обещает стать утомительной, длительной и со многими неизвестными

Умерший харьковский градоначальник оставил после себя в городе целую собственную команду, но не подготовил конкретного наследника. Поэтому битва в «первой столице» за главное кресло обещает стать утомительной, длительной и со многими неизвестными

Сообщение о смерти в берлинской клинике "Шарите" Геннадия Кернеса, которого на местных выборах-2020 харьковчане избрали мэром своего города уже в третий раз подряд и с первого тура, четко поделило актуальную политическую расстановку сил в Харькове на "до" и "после". Длительное отсутствие в городе Кернеса из-за госпитализации в Германию и так привела к разбалансировке и заметной неуверенности харьковского политикума и откровенной волоките с принятием им необходимых в послевыборный период решений, о чем RegioNews подробно уже писал. Теперь же стало понятно, что после двух дней траура по умершему борьба за "первую столицу" только начинается, а сценариев развития событий - множество.

Сценарии посткернесевской эры

Впрочем, все варианты политической жизни Харькова после Кернеса упираются в один ключевой вопрос – когда состоятся внеочередные мэрские выборы. И ответ на него неоднозначен, потому что содержит как оптимистичный (то есть быстрый) сценарий, так и пессимистичный с несколькими подвариантами. Все дело в том, что для старта досрочной гонки за кресло городского главы, которую назначает исключительно Верховная Рада, нужно придерживаться определенной процедуры. Сначала и. о. харьковского мэра, которым теперь является новоизбранный секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, обращается с соответствующим ходатайством в парламент не позднее, чем на 15-й день после смерти городского головы, а дальше нардепы должны его рассмотреть не позднее, чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения мэрских полномочий Кернеса в связи со смертью.

В принципе, все понятно, но в плоскости практической реализации такого расписанного в законодательстве алгоритма действий есть свои нюансы. Например, вот как прокомментировала ситуацию с назначением в Харькове новых выборов член Центризбиркома Ирина Ефремова: "Мы не знаем, когда будут документы, когда будет обращение секретаря в Верховную Раду. Учитывая локдаун, Верховная Рада будет заседать только в конце января. Возможно, до марта и не примут решение провести выборы". И добавила, что в соответствии со статьей 5 Избирательного кодекса, внеочередные выборы за 60 дней до дня голосования назначаются на март или октябрь. То есть, по ее мнению, реальное развитие событий - это проведение выборов мэра Харькова в октябре 2021 года.

И это, подчеркнем, чуть ли не самый оптимистичный прогноз, ведь недавняя украинская история знает массу примеров, когда городами управляли годы градоначальники в статусе "и. о.". Как это было во времена президентства Януковича и с Черновцами, и с Херсоном, и с Николаевом, и с Одессой, и с тем же Киевом после добровольной отставки в 2012-м Леонида Черновецкого. В итоге, везде внеочередные выборы удалось назначить лишь в феврале 2014-го после победы Революции достоинства. Да и при последних двух президентах в аналогичном подвешенном состоянии оказывался не один областной центр, не говоря уже про меньшие города. Наиболее похожая ситуация с нынешней харьковской наблюдалась в Луцке: тамошний мэр Николай Романюк внезапно умер в феврале 2017 года, а полноценного его преемника Игоря Полищука горожане избрали лишь месяц назад, когда в столице Волыни состоялся второй тур в рамках очередных местных выборов-2020.

Одним словом, кернесовская команда, которая недавно триумфально прошла и в горсовет, и в облсовет под флагом "Блока Кернеса – Успешный Харьков" ("БКУХ"), справилась очень вовремя. Буквально за неделю до объявления о смерти Геннадия Адольфовича в немецкой "Шарите" депутаты Харьковского горсовета успели заочно привести его к мэрским полномочиям, что позволило разблокировать все насущные кадровые вопросы, включая назначение 12-ти заместителей городского головы. Ну а что самое главное - выбрать вышеупомянутого Терехова секретарем горсовета. Он теперь будет выполнять обязанности мэра Харькова, и этот его статус "и. о." может затянуться на годы. Ибо в этом, похоже, заинтересована не только осиротевшая команда Кернеса, но и Банковая, у которой пока нет своего сильного кандидата, который действительно может рассчитывать на победу во время новых харьковских гонок.

ТОП-10 кандидатов на мэрство

Другой базовый фактор в том, что умерший харьковский градоначальник хоть и оставил после себя в городе целую собственную команду, но совершенно не подготовил конкретного наследника. Поэтому битва в "первой столице" за главное кресло обещает стать утомительной, длительной и со многими неизвестными. А среди топовых кандидатов на мэрство – минимум с десяток хорошо известных в Харькове политиков, и их шансы в тех или иных обстоятельствах могут идти как в вверх, так и вниз. То есть говорить о фаворитах и рано, и даже контпродуктивно, но назвать претендентов просто на звание "фаворит", уже, в целом, можно.

Начнем с Игоря Терехова, который в качестве и. о. мэра имеет определенную фору в предстоящей предвыборной гонке. За его плечами не только многолетняя позиция "правой руки" Кернеса, но и длительная работа заместителем едва ли не самого влиятельного в стране харьковчанина, действующего главы МВД Арсена Авакова во времена пребывания того на посту главы Харьковской ОГА при президентстве Виктора Ющенко. И этот факт также следует учитывать во всех современных раскладах. Однако потенциальные возможности – это одно, а вот их удачное использование – несколько другое. Поэтому сначала Терехову еще надо доказать, прежде всего, избирателям Кернеса, что он – именно тот его наследник, который выполнит все обещания их умершего кумира.

Тем временем в "БКУХ" есть у Терехова немало амбициозных коллег. Прежде всего, речь идет об уже бывшем председателе Харьковского облсовета Сергее Чернове, который более десяти лет до декабря 2020-го прочно сидел в кресле областного спикера и имеет как своих протеже в харьковской власти, так и поклонников среди городского электората. Не меньше амбиций у еще одного харьковчанина, прямо связанного с "БКУХ" - Евгения Мураева. В его активе – не только медиаресурсы, в частности, телеканал "Наш", важные политические связи (недаром же он на парламентских перевыборах-2019 шел первым номером списка ахметовской партии "Оппозиционный блок") и достаточно высокая популярность в Харькове в пророссийском сегменте избирателей, но и собственная жена Валерия Мураева, которая на выборах-2020 стала депутатом Харьковского облсовета от "БКУХ" и получила в нем вице-спикерский портфель.

На этом же электоральном поле присутствуют, конечно, и представители ОПЗЖ, среди которых кандидатов в мэры Харькова – также, как минимум, трое. Во-первых, это - нардеп Александр Фельдман, который занял в недавней избирательной борьбе с Кернесом почетное второе место с результатом в 14,3% голосов, следовательно у него уже точно есть, от чего отталкиваться. Во-вторых, испытать судьбу на мэрских выборах в Харькове, по предварительной информации, может даже сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович, что в силу особенностей собственного политического поведения способен превратить эту гонку на абсолютно непредсказуемую. А, в-третьих, не забывайте о том, кто вообще-то возглавляет харьковских "медведчуковцев", то есть об Игоре Райнине – бывшем главе местной ОГА и экс-руководителе АП Порошенко.

Однако более вероятно будет не собственное участие Райнина в выборах градоначальника Харькова, а всевозможная поддержка близкой к себе бывшего руководителя Харьковщины, а ныне нардепа Юлии Светличной. В этом году многие ожидали, что она будет баллотироваться в харьковские мэры, где ей прогнозировался высокий результат и даже выход с Кернесом во второй тур, но она почему-то от такой прямой конкуренции с Геннадием Адольфовичем отказалась. Зато сконцентрировалась на выборах в местные советы, в результате чего ее именной "Блок Светличной Разом" преодолел проходной барьер и в облсовет, и в Харьковский горсовет, и в почти все меньшие советы Харьковщины. Теперь же ей вполне можно развернуться на полную. Тем более, если именно на нее поставит Офис президента и "Слуга народа", ведь предыдущий выдвиженец партии Владимира Зеленского, теперь уже экс-глава ОГА Алексей Кучер, прямо скажем, не оправдал надежд. Впрочем, окончательно списывать его в "сбитые летчики" еще не будем и даже заметим, что при определенных обстоятельствах он даже имеет возможность получить "второй шанс".

Есть еще более фантастический вариант – выдвижение в городские головы Харькова одного из богатейших харьковчан Александра Ярославского, который действительно способен консолидировать вокруг себя и местные элиты, и харьковский электорат. О его мэрских амбициях говорят давно, но до сих пор такие всевозможные прогнозы ни разу не сбылись. Правда, если к уговорам на это Ярославского подключатся как отдельные его коллеги-олигархи, так и Банковая и некоторые мощные политические игроки, его текущие планы могут претерпеть радикальные изменения. Ну а тот, кто почти на 100% желает войти в одну реку дважды – это полный "экс" (с точки зрения своего нардепства, губернаторства и мэрства) Михаил Добкин, который на выборах-2020 один раз уже выдвинулся в харьковские мэры, планируя вернуть когда-то совместный с Кернесом электорат, но таки его заставили сняться. Однако теперь в "попытке №2" руки Добкина уже точно развязаны.