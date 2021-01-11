Минфин США ввел санкции не только против ряда украинских граждан, но и против медиа, связанных с Деркачом

Лиц и организаций из санкционного списка Вашингтон также считает частью российской сети влияния

Лиц и организаций из санкционного списка Вашингтон также считает частью российской сети влияния

Фото с Facebook-страницы U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Правительство США ввело санкции против народного депутата Украины Александра Дубинского и еще ряда украинских граждан и медиа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

Среди украинских организаций под санкции попали ТРК "Эра" и Nabuleaks, связанные с Андреем Деркачем, информагентство Only News и "Бегемот Медиа" (ООО "Скептик"), принадлежащие Петру Журавлю. Эти медиа в США считают подставными и распространяющими дезинформацию.

Лиц и организации из санкционного списка Вашингтон также считает частью российской сети влияния.

Деркач, народный депутат Украины, уже более десяти лет является активным российским агентом, который поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами. Бывшие украинские госслужащие Константин Кулик, Александр Онищенко, Андрей Телиженко и нынешний народный депутат Украины Александр Дубинский публично выступали вместе с Деркачом или присоединялись к нему для координированного распространения и продвижения ошибочных или необоснованных упреков в отношении кандидата на политический пост в США. Они делали неоднократные публичные заявления, продвигая злонамеренные тезисы об участии чиновников правительства США в коррупционных делах в Украине. Эти действия и тезисы поддерживают цели Деркача повлиять на президентские выборы в США 2020 года. NabuLeaks, "Эра-Медиа", Only News и "Скептик ООО" - это медиакомпании в Украине, которые распространяют ложную информацию по указанию Деркача и его сообщников, - говорится в заявлении Посольства США в Украине.

Как сообщалось ранее, США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена”.

Напомним, 19 мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач представил на пресс-конференции так называемые "пленки Порошенко" — записи якобы разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшим главой Госдепа США Джоном Керри в 2015 и 2016 годах.

Помимо прочего, на записях звучит обещание якобы Байдена поспособствовать траншу в $1 млрд Украине в обмен на увольнение с должности тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина.

10 сентября 2020 года США ввели санкции против нардепа Андрея Деркача за вмешательство в американские выборы.