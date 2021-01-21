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21 января 2021, 10:22 1330

В Офисе президента решили найти нового куратора Киевщины вместо "санкционного Дубинского"

21 января 2021, 10:22 1330
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ОП не нравятся проблемы нардепа с посольством США
ОП не нравятся проблемы нардепа с посольством США
Фото: из открытых источников
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На Банковой размышляют над поиском нового куратора по Киевской области вместо скандально-известного нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Как передает RegioNews, об этом сообщил Telegram-канал "Карточный Офис" со ссылкой на собственные источники в ОП.

В Офисе серьезно размышляют над поиском нового куратора по Киевской области. С Александром Дубинским твердо решили заканчивать коммуникацию до тех пор, пока он не решит проблемы с посольством США", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена”.

На следующий день первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко сообщил, что в "Слуге народа” санкции против Дубинского еще не обсуждали. В правящей партии заявили, что заняты "более насущными вопросами”.

Сам Дубинский требует созвать фракцию "Слуги народа” из-за санкций против него. Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией” со стороны оппонентов. Позже Дубинский отреагировал на отказ фракции собраться из-за санкций против него.

18 января Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

5 декабря 2020 года сообщалось, что у Венедиктовой открыли дело о возможной госизмене нардепа Дубинского.

Также сообщалось, у Венедиктовой открыли два дела против нардепа Дубинского.

Читайте также: Дубинский Александр. Руководитель Киевской областной организации партии "Слуга народа". Досье

санкции США Офис президента Слуга народа Александр Дубинский
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