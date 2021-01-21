В Офисе президента решили найти нового куратора Киевщины вместо "санкционного Дубинского"

ОП не нравятся проблемы нардепа с посольством США

ОП не нравятся проблемы нардепа с посольством США

Фото: из открытых источников

На Банковой размышляют над поиском нового куратора по Киевской области вместо скандально-известного нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Как передает RegioNews, об этом сообщил Telegram-канал "Карточный Офис" со ссылкой на собственные источники в ОП.

В Офисе серьезно размышляют над поиском нового куратора по Киевской области. С Александром Дубинским твердо решили заканчивать коммуникацию до тех пор, пока он не решит проблемы с посольством США", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена”.

На следующий день первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко сообщил, что в "Слуге народа” санкции против Дубинского еще не обсуждали. В правящей партии заявили, что заняты "более насущными вопросами”.

Сам Дубинский требует созвать фракцию "Слуги народа” из-за санкций против него. Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией” со стороны оппонентов. Позже Дубинский отреагировал на отказ фракции собраться из-за санкций против него.

5 декабря 2020 года сообщалось, что у Венедиктовой открыли дело о возможной госизмене нардепа Дубинского.

Также сообщалось, у Венедиктовой открыли два дела против нардепа Дубинского.

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