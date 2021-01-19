Тупицкий детально расписал Венедиктовой, как вручить ему подозрение надлежащим образом

В своём заявлении он просит Венедиктову обратиться к президенту относительно отмены им Указа об отстранении главы КС от должности

В своём заявлении он просит Венедиктову обратиться к президенту относительно отмены им Указа об отстранении главы КС от должности

Фото из открытых источников

Александр Тупицкий, который указом президента отстранен от должности судьи Конституционного суда, написал заявление на имя генерального прокурора Ирины Венедиктовой, в котором просит законно вручить ему подозрение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Заявление главы КС Тупицкого.

В заявлении Тупицкий еще раз подчеркивает, что не считает себя подозреваемый, поскольку ему не было вручено подозрение в соответствии с законодательством, в том числе 28 декабря. Тупицкий указывает, что "прокуратурой было незаконно "приняты меры" для вручения ... сообщения о подозрении".

Также он отмечает, что отстранять судью можно было, если бы он был подозреваемым. Поэтому приказ Зеленского он называет неконституционным.

Он называет дело против него сфальсифицированным и политически мотивированным и просит Венедиктову, чтобы ему было на законных основаниях сообщено о подозрении.

Прошу Вас… обеспечить надлежащее процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве № 12013110060002990, устранить допущенные прокурорами и следователями Государственного бюро расследований нарушения... Принять меры для надлежащего правового реагирования в отношении следователей Государственного бюро расследований и прокуроров (в том числе процессуальных руководителей), которые допустили указанные нарушения закона и служебные злоупотребления. Обратиться к президенту Украины об отмене им Указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 № 607/2020, выданного на основании ходатайства исполняющего обязанности Генерального прокурора Р. М. Говды к признанию меня подозреваемым в установленном законом порядке", - написал Тупицкий.

Ранее сообщалось, что сегодня главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд. Также не пропустили на рабочие места и нескольких других судей КСУ.

В КСУ заявили, что это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя суда, а также препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы КС в целом.

Сам Тупицкий заявил, что на место происшествия уже вызвано следственно-оперативную группу.

Известно, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.