Тупицкий детально расписал Венедиктовой, как вручить ему подозрение надлежащим образом
Александр Тупицкий, который указом президента отстранен от должности судьи Конституционного суда, написал заявление на имя генерального прокурора Ирины Венедиктовой, в котором просит законно вручить ему подозрение.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Заявление главы КС Тупицкого.
В заявлении Тупицкий еще раз подчеркивает, что не считает себя подозреваемый, поскольку ему не было вручено подозрение в соответствии с законодательством, в том числе 28 декабря. Тупицкий указывает, что "прокуратурой было незаконно "приняты меры" для вручения ... сообщения о подозрении".
Также он отмечает, что отстранять судью можно было, если бы он был подозреваемым. Поэтому приказ Зеленского он называет неконституционным.
Он называет дело против него сфальсифицированным и политически мотивированным и просит Венедиктову, чтобы ему было на законных основаниях сообщено о подозрении.
Прошу Вас… обеспечить надлежащее процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве № 12013110060002990, устранить допущенные прокурорами и следователями Государственного бюро расследований нарушения...
Принять меры для надлежащего правового реагирования в отношении следователей Государственного бюро расследований и прокуроров (в том числе процессуальных руководителей), которые допустили указанные нарушения закона и служебные злоупотребления.
Обратиться к президенту Украины об отмене им Указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 № 607/2020, выданного на основании ходатайства исполняющего обязанности Генерального прокурора Р. М. Говды к признанию меня подозреваемым в установленном законом порядке", - написал Тупицкий.
Ранее сообщалось, что сегодня главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд. Также не пропустили на рабочие места и нескольких других судей КСУ.
В КСУ заявили, что это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя суда, а также препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы КС в целом.
Сам Тупицкий заявил, что на место происшествия уже вызвано следственно-оперативную группу.
Известно, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.
29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.