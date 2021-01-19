Тупицкий прокомментировал свой недопуск в здание КСУ
Глава КС Александр Тупицкий пока не знает, как будут дальше развиваться события. В связи с тем, что его с несколькими коллегами не пустили к зданию Конституционного Суда Украины уже вызвано следственно-оперативную группу.
Об этом Тупицкий заявил Telegram-каналу "PavlovskyNews", пишет RegioNews.
На вопрос о его дальнейших действиях, глава КСУ сказал: "В зависимости от того, как будут развиваться события. Я не знаю, буду ли я на работе, буду ли я акты каждый день составлять о том, что меня не допускают до работы, и писать соответствующие заявления".
Тупицкий назвал действия госохраны, которая не дает ему возможности занять свое рабочее место, препятствованием работы государственного деятеля и превышением полномочий.
По словам главы КСУ, ситуацию будут расследовать правоохранители.
"Проводит расследование следственно-оперативная группа, которую я вызвал", — отметил Тупицкий.
Напомним, сегодня сотрудники Управления государственной охраны отказались пропускать главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого к зданию суда.
В КСУ заявили, что это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя суда, а также препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы КС в целом.