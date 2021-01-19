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19 января 2021, 10:45 14

Главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд

19 января 2021, 10:45 14
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Также не пропустили на рабочие места и нескольких других судей КСУ
Также не пропустили на рабочие места и нескольких других судей КСУ
Фото: сайт КСУ
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Сотрудники Управления государственной охраны отказались пропускать главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого к зданию суда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Отмечается, что, по информации руководителя прессслужбы суда Марьяны Гайовской-Ковбасюк, сотрудники УГО не пропустили на рабочие места нескольких судей КСУ, среди которых и глава Конституционного Суда Тупицкий.

"По ее словам, судей не пускали сначала во двор, а сейчас в само здание", – уточнили авторы Telegram-канала.

Напомним, 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицькому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

суд Украина увольнение Конституционный суд КСУ
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