Главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд

Также не пропустили на рабочие места и нескольких других судей КСУ

Также не пропустили на рабочие места и нескольких других судей КСУ

Фото: сайт КСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Отмечается, что, по информации руководителя прессслужбы суда Марьяны Гайовской-Ковбасюк, сотрудники УГО не пропустили на рабочие места нескольких судей КСУ, среди которых и глава Конституционного Суда Тупицкий.

"По ее словам, судей не пускали сначала во двор, а сейчас в само здание", – уточнили авторы Telegram-канала.

Напомним, 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицькому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.