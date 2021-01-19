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19 января 2021, 13:31 73

Действовали в рамках закона: в УГО объяснили недопуск Тупицкого в здание КСУ

19 января 2021, 13:31 73
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Фото: из открытых источников
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Военнослужащие Управления государственной охраны Украины, которые обеспечивают охрану здания Конституционного суда, во время недопуска главы КСУ Александра Тупицкого в здание действовали в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

Об этом заявила пресс-служба Управления государственной охраны, передает RegioNews.

В Управлении сообщили, что не допустили Тупицкого в здание суда в связи с обращением Государственного бюро расследований по соблюдению положений Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, выполнения требований Указа президента Украины от 29.12.2020 № 607/2020.

В ведомстве добавили, что Тупицкого не допускают в помещение на срок действия Указа президента от 29.12.2020 № 607/2020 (два месяца) "для устранения рисков, в связи с которыми был отстранен Тупицкий А.Н. от должности судьи Конституционного Суда Украины".

Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют лишь на основании и в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в заявлении.

Напомним, 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицькому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

19 января главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд, также не пропустили на рабочие места и нескольких других судей КСУ.

Позже Тупицкий прокомментировал свой недопуск в здание КСУ, по словам главы КСУ, ситуацию будут расследовать правоохранители.

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