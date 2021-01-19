Действовали в рамках закона: в УГО объяснили недопуск Тупицкого в здание КСУ
Военнослужащие Управления государственной охраны Украины, которые обеспечивают охрану здания Конституционного суда, во время недопуска главы КСУ Александра Тупицкого в здание действовали в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством.
Об этом заявила пресс-служба Управления государственной охраны, передает RegioNews.
В Управлении сообщили, что не допустили Тупицкого в здание суда в связи с обращением Государственного бюро расследований по соблюдению положений Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, выполнения требований Указа президента Украины от 29.12.2020 № 607/2020.
В ведомстве добавили, что Тупицкого не допускают в помещение на срок действия Указа президента от 29.12.2020 № 607/2020 (два месяца) "для устранения рисков, в связи с которыми был отстранен Тупицкий А.Н. от должности судьи Конституционного Суда Украины".
Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют лишь на основании и в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в заявлении.
Напомним, 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицькому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.
29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.
19 января главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд, также не пропустили на рабочие места и нескольких других судей КСУ.
Позже Тупицкий прокомментировал свой недопуск в здание КСУ, по словам главы КСУ, ситуацию будут расследовать правоохранители.