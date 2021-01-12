Відпочинок Тупицького в ОАЭ коштує майже чверть мільйона - КСУ
Отдых председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого обошелся в 242 116,43 грн, а не 300 тысяч гривен, как ранее сообщалось в СМИ.
Как передает RegioNews, об этом стало известно из опровержения, которое опубликовала пресс-служба КСУ.
Так, отмечается, что Тупицкий находится в ежегодном отпуске в течение 6 и 11-13 января.
6 января 2021 года глава Суда Александр Тупицкий совместно с женой и сыном вылетели на отдых к Объединенным Арабским Эмиратам, где пробудут до 13 января 2021 года. Стоимость пакета услуг, предоставленного туристическим оператором на трех человек, составляет 242116,43 грн", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что в стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страховка и стоимость туристского обслуживания.
Вместе с тем сообщаем, что начисленный доход (вознаграждение судьи) Председателя Конституционного Суда Украины в декабре 2020 года составило 433538,60 грн, что полностью покрывает сумму расходов на туристическую поездку", - отмечается в сообщении.
Кроме того, по словам Александра Тупицкого, информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к уголовному миру, является откровенной ложью.
Ранее сообщалось, что в интернете появились фото председателя КСУ Тупицкого на отдыхе в ОАЭ.
Напомним, Тупицкий отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и арендует королевскую виллу за 300 тыс. грн в сутки.
Ранее нардеп 8 созыва и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что 6 января Александр Тупицкий с женой покинул Украину и вылетел на отдых Объединенные Арабские Эмираты.