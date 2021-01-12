Відпочинок Тупицького в ОАЭ коштує майже чверть мільйона - КСУ

По данным пресс-службы, зарплата председателя КСУ полностью покрывает его отдых

По данным пресс-службы, зарплата председателя КСУ полностью покрывает его отдых

Отдых председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого обошелся в 242 116,43 грн, а не 300 тысяч гривен, как ранее сообщалось в СМИ.

Как передает RegioNews, об этом стало известно из опровержения, которое опубликовала пресс-служба КСУ.

Так, отмечается, что Тупицкий находится в ежегодном отпуске в течение 6 и 11-13 января.

6 января 2021 года глава Суда Александр Тупицкий совместно с женой и сыном вылетели на отдых к Объединенным Арабским Эмиратам, где пробудут до 13 января 2021 года. Стоимость пакета услуг, предоставленного туристическим оператором на трех человек, составляет 242116,43 грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страховка и стоимость туристского обслуживания.

Вместе с тем сообщаем, что начисленный доход (вознаграждение судьи) Председателя Конституционного Суда Украины в декабре 2020 года составило 433538,60 грн, что полностью покрывает сумму расходов на туристическую поездку", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по словам Александра Тупицкого, информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к уголовному миру, является откровенной ложью.

Ранее сообщалось, что в интернете появились фото председателя КСУ Тупицкого на отдыхе в ОАЭ.

Напомним, Тупицкий отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​арендует королевскую виллу за 300 тыс. грн в сутки.

Ранее нардеп 8 созыва и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что 6 января Александр Тупицкий с женой покинул Украину и вылетел на отдых Объединенные Арабские Эмираты.