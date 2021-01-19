В КСУ прокомментировали недопуск Тупицкого к зданию суда

Там назвали это очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя КСУ

Там назвали это очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя КСУ

Фото из открытых источников

В Конституционном Суде подтвердили, что сотрудники Управления государственной охраны не пропустили председателя КСУ Александра Тупицкого к зданию суда.

Об этом говорится в официальном заявлении КСУ в Facebook, пишет RegioNews.

"Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины без сообщения о причинах очередной раз не допускают председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в помещение Суда и рабочего кабинета", – говорится в сообщении.

По словам Тупицкого, это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя КСУ, а также препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы КС в целом.

"Указом президента Украины Александр Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного Суда Украины, административные функции как председателя Суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ. Несовершение административных функций председателя суда приведет к дестабилизации работы всей институции", – подытожили в КСУ.

𝙐𝘼𝙀𝙉𝙂 Сообщение для СМИ Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины без сообщения о... Posted by Конституционный Суд Украины - официальная страница on Tuesday, January 19, 2021

Напомним, сегодня сотрудники Управления государственной охраны отказались пропускать главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого к зданию суда.

28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицькому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.