Тупицький детально розписав Венедіктовій, як вручити йому підозру належним чином

У своїй заяві він просить Венедіктову звернутися до президента щодо скасування Указу про відсторонення від посади голови КС

У своїй заяві він просить Венедіктову звернутися до президента щодо скасування Указу про відсторонення від посади голови КС

Фото з відкритих джерел

Олександр Тупицький, який указом президента відсторонений від посади судді Конституційного суду, написав заяву на ім'я генерального прокурора Ірини Венедіктової, в якому просить законно вручити йому підозру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Заяву глави КС Тупицького.

У заяві Тупицький ще раз підкреслює, що не вважає себе підозрюваним, оскільки йому не було вручено підозру у відповідності з законодавством, в тому числі 28 грудня. Тупицький вказує, що "прокуратурою було незаконно "вжиті заходи" для вручення ... повідомлення про підозру".

Також він зазначає, що усувати суддю можна було, якщо б він був підозрюваним. Тому наказ Зеленського він називає неконституційним.

Він називає справу проти нього сфальсифікованою і політично мотивованою і просить Венедіктову, щоб йому було на законних підставах повідомлено про підозру.

Прошу Вас... забезпечити належне процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013110060002990, усунути допущені прокурорами і слідчими Державного бюро розслідувань порушення... Вжити заходів для належного правового реагування щодо слідчих Державного бюро розслідувань та прокурорів (в тому числі процесуальних керівників), які допустили зазначені порушення закону та службові зловживання. Звернутися до президента України про скасування Указу "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 № 607/2020, виданого на підставі клопотання виконуючого обов'язки Генерального прокурора Р. М. Говди до визнання мене підозрюваним у встановленому законом порядку", - написав Тупицький.

Раніше повідомлялося, що сьогодні голову КСУ Тупицького не пустили до Конституційного суду. Також не пропустили на робочі місця і декількох інших суддів КСУ.

В КСУ заявили, що це є черговою спробою протиправного втручання в діяльність голови суду, а також перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов'язків, спрямованим на блокування роботи КС в цілому.

Сам Тупицький заявив, що на місце події вже викликано слідчо-оперативну групу.

Відомо, що 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.