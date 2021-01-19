У Зеленского прокомментировали недопуск Тупицкого в здание КСУ

Тупицкий на два месяца отстранен от должности председателя Конституционного суда

Тупицкий на два месяца отстранен от должности председателя Конституционного суда

Фото: из открытых источников

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий на два месяца отстранен от должности Указом президента, поэтому не имеет оснований находиться в здании суда.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, передает RegioNews.

Он утверждает, что пока нет никаких правовых оснований для недопуска других судей в здание КСУ.

В соответствии с Указом президента, который является действующим и никем не оспорен на данный момент, не признан неконституционным, Тупицкий на два месяца отстранен от должности председателя Конституционного суда. Соответственно, он не имеет никаких полномочий судьи и не может быть на рабочем месте", - сказал Вениславский.

Он добавил, что Конституционный суд не сделал ни одного заявления о неконституционности Указа президента об отстранении Александра Тупицкого.

Напомним, 19 января сотрудники Управления государственной охраны отказались пропускать главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого к зданию суда.

В КСУ заявили, что это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя суда, а также препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы КС в целом.

Сам Тупицкий заявил, что на место происшествия уже вызвано следственно-оперативную группу.

Известно, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.