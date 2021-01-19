12:26  19 января
На Закарпатье митингующие требуют отставки руководства области
11:24  19 января
Пытался продать должность в Офисе президента за $200 тысяч: правоохранители задержали мошенника
08:11  19 января
На Донбассе не зафиксировано нарушений: с начала суток наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
19 января 2021, 15:11 8

У Зеленского прокомментировали недопуск Тупицкого в здание КСУ

19 января 2021, 15:11 8
Читайте також українською мовою
Тупицкий на два месяца отстранен от должности председателя Конституционного суда
Тупицкий на два месяца отстранен от должности председателя Конституционного суда
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий на два месяца отстранен от должности Указом президента, поэтому не имеет оснований находиться в здании суда.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, передает RegioNews.

Он утверждает, что пока нет никаких правовых оснований для недопуска других судей в здание КСУ.

В соответствии с Указом президента, который является действующим и никем не оспорен на данный момент, не признан неконституционным, Тупицкий на два месяца отстранен от должности председателя Конституционного суда. Соответственно, он не имеет никаких полномочий судьи и не может быть на рабочем месте", - сказал Вениславский.

Он добавил, что Конституционный суд не сделал ни одного заявления о неконституционности Указа президента об отстранении Александра Тупицкого.

Напомним, 19 января сотрудники Управления государственной охраны отказались пропускать главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого к зданию суда.

В КСУ заявили, что это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя суда, а также препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы КС в целом.

Сам Тупицкий заявил, что на место происшествия уже вызвано следственно-оперативную группу.

Известно, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

Конституционный суд Александр Тупицкий КСУ отставка суд Владимир Зеленский
Председателю КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
19 января 2021, 13:54
Столичный суд отказался отменить выговор заместителю главы НБУ Сологубу
19 января 2021, 13:51
Действовали в рамках закона: в УГО объяснили недопуск Тупицкого в здание КСУ
19 января 2021, 13:31
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА
Все публикации »
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Все блоги »