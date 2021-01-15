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15 января 2021, 15:49 23

Правоохранители пришли с обысками в горсовет Николаева: что искали

15 января 2021, 15:49 23
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Фото: Нацполиция
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15 января работники Нацполиции провели обыски в управлении капитального строительства Николаевского городского совета по факту растраты чиновниками бюджетных средств.

Об этом в Facebook сообщает управление капитального строительства городского совета, также информацию подтвердила пресс-секретарь Национальной полиции в Николаевской области Елена Бережная, передает RegioNews.

Сегодня в управлении капитального строительства Николаевского городского совета проводятся следственные действия в рамках уголовного производства. Наши сотрудники беспрепятственно предоставляют все документы и необходимую информацию, в соответствии с постановлением суда", - говорится в сообщении.

Известно, что кроме Управления капитального строительства Николаевского городского совета обыски прошли в офисных помещениях строительных организаций, по месту жительства руководства фирмы-подрядчика, а также в чиновников управления.

Ранее в ходе аудиторской проверки были обнаружены факты несоответствия сведений в служебной документации о проведении строительства по ряду объектов с разницей в около миллион гривен.

Полицейские изъяли компьютерную технику, деньги, бухгалтерскую документацию. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 191 УК "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция проводила обыски в городском совете Николаева, правоохранители изъяли документы департамента ЖКХ.

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