В Донецкой области четырех организаторов "референдума" могут посадить на 10 лет
В Донецкой области будут судить четырех местных жительниц за участие в организации и проведении так называемого "референдума ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает RegioNews.
Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года женщины принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории г.. Краматорск и г. Торецк с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в качестве членов так называемых "участковых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.
Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Сейчас прокуратура утвердила обвинительные акты и направила их в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, СБУ провела обыски в двух областях из-за финансирования "ДНР". Злоумышленники незаконно осуществили поставки лекарственных средств в ОРДЛО почти на 40 млн грн.