В Донецкой области четырех организаторов "референдума" могут посадить на 10 лет

В 2014 году они работали членами так называемых "участковых избирательных комиссий"

В 2014 году они работали членами так называемых "участковых избирательных комиссий"

Фото: из открытых источников

В Донецкой области будут судить четырех местных жительниц за участие в организации и проведении так называемого "референдума ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает RegioNews.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года женщины принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории г.. Краматорск и г. Торецк с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в качестве членов так называемых "участковых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Сейчас прокуратура утвердила обвинительные акты и направила их в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, СБУ провела обыски в двух областях из-за финансирования "ДНР". Злоумышленники незаконно осуществили поставки лекарственных средств в ОРДЛО почти на 40 млн грн.