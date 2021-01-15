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15 января 2021, 15:30 661

В Донецкой области четырех организаторов "референдума" могут посадить на 10 лет

15 января 2021, 15:30 661
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В 2014 году они работали членами так называемых "участковых избирательных комиссий"
В 2014 году они работали членами так называемых "участковых избирательных комиссий"
Фото: из открытых источников
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В Донецкой области будут судить четырех местных жительниц за участие в организации и проведении так называемого "референдума ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает RegioNews.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года женщины принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории г.. Краматорск и г. Торецк с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в качестве членов так называемых "участковых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Сейчас прокуратура утвердила обвинительные акты и направила их в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, СБУ провела обыски в двух областях из-за финансирования "ДНР". Злоумышленники незаконно осуществили поставки лекарственных средств в ОРДЛО почти на 40 млн грн.

ДНР референдум суд уголовное дело организация Донецкая область
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