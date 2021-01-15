В Киеве заминировали Апелляционный суд

В Черниговском облсовете образовалась конфликтная ситуация, из-за которой он оказался фактически заблокированным

15 января 2021

Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет

Виталию Кличко с новоизбранным депутатским корпусом Киевсовета повезло не так, как с доверием избирателей. Его легкую победу уже в первом туре омрачила сложность вероятных конфигураций будущей депутат...