09:44  15 января
Степанов пообещал выдавать "COVID-паспорта" украинцам при вакцинации
11:47  15 января
В столице на Майдане - митинг: люди требуют снижения тарифов на коммуналку
13:57  15 января
Оккупанты на Донбассе блокируют дороги к пяти КПВВ
UA | RU
UA | RU
15 января 2021, 15:50 7

В Киеве заминировали Апелляционный суд

15 января 2021, 15:50 7
Читайте також українською мовою
Работников и посетителей эвакуировали
Работников и посетителей эвакуировали
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве второй день подряд из-за сообщения о заминировании эвакуируют Апелляционный суд.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу учреждения.

Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

Работников и посетителей учреждения эвакуировали.

Напомним, 13 января в Одессе сообщили о минировании 26 детских садов.

суд Украина минирование Конституционный суд КСУ
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Все блоги »