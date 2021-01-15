В Киеве заминировали Апелляционный суд
Работников и посетителей эвакуировали
Работников и посетителей эвакуировали
В Киеве второй день подряд из-за сообщения о заминировании эвакуируют Апелляционный суд.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу учреждения.
Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.
Работников и посетителей учреждения эвакуировали.
Напомним, 13 января в Одессе сообщили о минировании 26 детских садов.
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