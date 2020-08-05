Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры

Алексей Кучер возглавляет Харьковскую область менее года. За это время он потратил тысячи долларов на рекламу в соцсетях, сократил численность работников ОГА, попал в скандал с возможным назначением бывшей жены "опоблоковца" Евгения Мураева своим заместителем, а Зеленский рассматривает его кандидатуру от "Слуги народа" на должность мэра Харькова. В день выхода интервью появилась информация о его возможной отставке с поста главы Харьковской ОГА. По сути, это может быть последним интервью Алексея Кучера как руководителя Харьковщины, хотя информация о его отставке пока не подтверждена.

Алексей Кучер возглавляет Харьковскую область менее года. За это время он потратил тысячи долларов на рекламу в соцсетях, сократил численность работников ОГА, попал в скандал с возможным назначением бывшей жены "опоблоковца" Евгения Мураева своим заместителем, а Зеленский рассматривает его кандидатуру от "Слуги народа" на должность мэра Харькова. В день выхода интервью появилась информация о его возможной отставке с поста главы Харьковской ОГА. По сути, это может быть последним интервью Алексея Кучера как руководителя Харьковщины, хотя информация о его отставке пока не подтверждена.

В эксклюзивном интервью RegioNews Алексей Кучер рассказал о многочисленных конфликтах в области, о проблемах в экономике и о подготовке к будущим выборам.



Вы более полугода занимаете должность главы Харьковской ОГА. Назовите три ваших главных достижения?

Если говорить об эпидемии коронавируса, то я горд тем, как отработала моя команда. Несмотря на достаточно удручающую ситуацию в медицине, которая сложилась в регионе, я считаю, что мы справились. Если сопоставить Харьковщину с такими же большими областями со схожей плотностью населения, то на их фоне мы смотримся достаточно неплохо.

Далее, мы безоговорочные лидеры по ремонту местных дорог. До 1 августа этого года поставлена задача предприятию "Дороги Харьковщины" закончить все 24 объекта дорожного строительства. Кроме того, мы планируем получить кредит для строительства еще большего количества дорог.

Еще, несмотря на секвестр бюджета, который произошел из-за пандемии, мы достраиваем большое количество объектов, входящих в президентскую программу "Большое строительство", в том числе амбулатории.

Также к достижениям я бы отнес тот факт, что нам удалось изменить ситуацию с вырубкой лесов в области. Безусловно, еще есть, над чем работать. Тем не менее стоит отметить, что мы добились смены руководства областного управления лесного и охотничьего хозяйства и отдельных – наиболее "знаменитых" - лесхозов. В июне назначен новый руководитель управления, среди прочих был уволен одиозный директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Только за этот год в лесных хозяйствах области провели почти 500 проверок, открыто более 130 уголовных производств, по 14 расследование уже завершено – дела переданы в суд. И вопрос не только в этих цифрах, но в том, что количество незаконных вырубок в области реально сократилось.

Что касается амбулаторий. В 2018 году в области начали строительство 30-ти амбулаторий, в итоге достроили только 7. Еще 7, возможно, достроят в этом году. На сессии облсовета поднимали вопрос о выделении дополнительных денег. Хотя анализ показывает, что эти объекты строились по завышенным сметам. Будете проводить аудит?

Аудит не проводился, хотя потрачено уже достаточно много денег. Изначально планировали построить даже не 30 амбулаторий, а 50. Потом их количество урезали до 30-ти, в итоге же построили 7. Остальные 23 находятся в разной степени готовности. В этом году мы планируем закончить строительство 21 амбулатории. Однако из-за того, что цены на стройматериалы выросли, все деньги были потрачены. И сейчас мы понимаем, что надо искать дополнительные средства, чтобы завершить строительство этих объектов.



Все-таки, вы будете проводить аудит?

Конечно. Сейчас создается отдел контроля и аудита, который начнет работать приблизительно через месяц. Аудит этих объектов и будет их первоочередной задачей.

Возвращаясь к ситуации с коронавирусом. Харьковская область входит в тройку антилидеров по количеству умерших от этой болезни. С чем вы это связываете?

Инфекцию выявляли на достаточно поздних этапах. Те, кто умирал, почти все поступали в тяжелом состоянии. Их сразу помещали в реанимацию. Это в основном люди преклонного возраста, а также с серьезными сопутствующими болезнями.

Мы неоднократно проводили встречи, консультации, совещания и даже жесткие диалоги с властями Харькова. Ведь основное количество заболевших и высокий показатель смертности зафиксированы именно в Харькове. С одной стороны – это естественно, ведь здесь процент скопления населения высокий. С другой – мы видим недоработку городских властей. Сейчас ситуация улучшилась.



Повлиял ли на эффективность борьбы с коронавирусом тот факт, что директор департамента здравоохранения Вадим Иванников был несколько месяцев на больничном и не исполнял свои обязанности?



Никак. Главная к нему претензия – отсутствие нормальной коммуникации. С точки зрения профессиональных качеств – он опытный человек. Но то, как он коммуницировал с подчиненными и расставлял приоритеты, влияло негативно.

Как Иванников появился в Харьковской ОГА? В СМИ была информация, что это человек бизнесмена Александра Ярославского.

Мне ничего не известно о его связях с Ярославским.

Почему Иванникова не удалось уволить еще в марте, когда вы об этом заявили?

А мы его уволили, но потом восстановили. Как оказалось, я его уволил с нарушением. Он в этот момент был на больничном. А это суды, выплата заработной платы… Поэтому решили вернуть.

Вы критично высказались по поводу работы горсовета в борьбе с Covid-19. Какие у вас сейчас отношения с Геннадием Кернесом?

Рабочие. Мы общаемся с ним все время.

А с Александром Ярославским тоже общаетесь - учитывая его критические высказывания в ваш адрес в марте?

С Ярославским реже, но тоже общаемся.

Как вы относитесь к желанию Геннадия Кернеса баллотироваться на третий срок?

Как отношусь? Я ему высказывал свое отношение… И спросил: "А не достаточно ли уже?" Лично я считаю, что достаточно.

Вы будете баллотироваться на предстоящих выборах на пост мэра?

Возможно, но только в том, случае, если это будет командное решение. Я здесь командный игрок. Вы видите, как глава государства Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры больших городов. Праймериз по Киеву тому свидетельство. Если президент и команда решат, что этим кандидатом буду я, то я пойду на выборы.

Когда можно будет ожидать решения партии по кандидату от "Слуги народа" в мэры Харькова?

В ближайшее время. Неделя-две.

Если учитывать последние соцопросы, например, группы "Рейтинг", то становится ясно, что в Харьковской области у партии "Слуга народа" не будет монобольшинства. Скорее всего, не будет и большинства. С кем вы готовы и с кем, наоборот, не готовы объединяться?

Не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, о каких рейтингах идет речь. Пока мы уверены, что у нас будет большинство. Этот рейтинг в "Рейтинге" смешной. Если проанализировать, то эта заказная социология.

Какие задачи поставил перед вами президент Зеленский на предстоящих выборах?

Задачи будут зависеть от того, в каком статусе я буду участвовать в выборах. Если в своем теперешнем – главы ОГА - то должен буду обеспечивать законность, порядок, свободу волеизъявления. Другое дело, если я буду участвовать в выборах в качестве кандидат. Однако об этом пока рано говорить.

Появление бордов в области с вашим изображением разве не означает, что вы будете кандидатом если не в горсовет, то во главе списка в областной совет?



Точно это можно будет сказать только после регистрации меня как кандидата.

Представители патриотических организаций неоднократно обвиняли вас в том, что на руководящие должности назначаются экс-регионалы, представители партии Медведчука, люди, которым присущи пророссийские взгляды. Последний скандал - с потенциальным назначением Валерии Мураевой, бывшей жены пророссийского политика. Какими критериями отбора вы руководствуетесь, и неужели среди патриотов нет профессионалов?

Если так ставить вопрос, то сначала надо определиться с тем, что такое патриотизм. К примеру, кто-то говорит по-русски, и активисты начинают кричать, что этот человек не патриот. Я так не считаю. Можно говорить на каком угодно языке и быть настоящим патриотом, любить свою Родину. А какие-то скандалы… Я не замечаю эти скандалы.

При выборе кандидата на ту или иную должность руководствуюсь уровнем его профессионализма.

Остается ли Валерия Мураева кандидатом на должность заместителя главы Харьковской ОГА?

Я не отзывал ее кандидатуру из Кабинета Министров. Но я рассматриваю и другие кандидатуры на эту должность.

Кого именно?

Об этом рано говорить. Представления еще не было.

Согласно данным Госстата задолженность по зарплате в Харьковской области составляет 468,5 млн грн. С начала года долг вырос на 120 млн грн. Это самый большой показатель роста задолженности среди всех регионов Украины. Почему показатели у Харьковской области хуже, чем у других регионов?

Я не уверен, что это точные цифры. Но динамика действительно негативная, глупо это отрицать. Практически 50% долга – это "Харьковский авиационный завод", который находится в состоянии банкротства много лет. Для меня это больной вопрос. Каждую неделю стараюсь выделять один день и бывать в Киеве. Эту проблему можно решить только в столице, как и многие другие вопросы.

Следующее: группа УПЭК с задолженностью по зарплате свыше 80-ти млн грн. К этой структуре имеет непосредственное отношение депутат 8-го созыва Анатолий Гиршфельд. При ОГА есть специальная комиссия, которая занимается вопросами заработной платы, и которая уже дважды вызывала Гиршфельда для объяснений, но он так и не явился.

Основные задолженности по зарплатам существуют в основном на государственных предприятиях.

"Электротяжмаш". По итогам третьего квартала 2019 года у предприятия был положительный баланс. Сейчас же здесь появились долги по зарплате. Ярославский заявил, что у завода миллиардные долги и отсутствует рынок сбыта. Работа остановлена. Что произошло с заводом за полгода?

Я был у руководителя Фонда госимущества, поднимал вопрос о предприятии перед премьер-министром, разговаривал с президентом. Фонд госимущества, который курирует предприятие, оценивает состояние завода как положительное и утверждает, что после увольнения предыдущего руководителя им удалось вырулить из пике. В том числе и путем получения кредитов. Задолженности сейчас там нет. Есть такое понятие как задержка по выплате заработных плат, вот она есть.

У предприятия есть дебиторская задолженность и после получения денег все будет нормально. Что касается администрирования, то назначен новый директор - Алексей Бунеску. Но пока сложно говорить, насколько эффективной будет его работа.

Сейчас Харьковская область занимает 16-е место по уровню средней заработной платы - между Житомирской и Черкасской областями. При предыдущем руководстве области показатель был чуть выше: 11—13 места. И это несмотря на то, что в регионе есть прибыльная нефтегазовая отрасль. В чем причина подобных низких результатов?

Нам нужно поменять руководителя инспекции по труду. Сейчас эту должность занимает Владимир Рожанский, который является членом команды предыдущего руководителя области Юлии Светличной. Как только мы начали интересоваться эффективностью его работы, он тут же ушел на больничный.

Все они сразу болеть начинают. И Рожанский, и Шатохин… Последний - начальник Управления Укртрансбезопасности в Харьковской области - тоже болеет. И при этом он ходит, и рекламирует Светличную, есть видеозаписи. Я дал задание, чтобы этот вопрос изучили. Возможно, правоохранители разберутся в том, насколько он болен.

А как будете решать проблему?



В первую очередь нужно поменять руководителей этих органов. А далее будем решать саму проблему.

В Харькове есть еще один камень преткновения – это строительство дороги через рынок "Барабашово". В декабре вы даже рискнули выступить в качестве арбитра в этом споре. Какова ваша позиция по поводу данного конфликта?

Я против любых конфликтов. Чтобы ни происходило, все эти вопросы должны решаться в законном ключе. Город имеет право решать вопросы строительства дорог. Что касается всех необходимых документов, то мы их изучили, при этом специалистов от Александра Фельдмана (нардеп, владелец рынка) не было, я привлекал своих. Хочу отметить, что не все документы, которые мы запрашивали в мэрии, получили. Насколько я знаю, у Кернеса имеется большой пакет документов, начиная от генплана 1956-го года и заканчивая решениями сессий. Но если Фельдман и его компания считают, что дорога строится незаконно, то они могут это оспаривать. В том числе в суде. На данный момент строительство не заблокировано. То есть, Фельдман не воспользовался этой возможностью.

То есть, в Харьковской ОГА на данный момент не видят препятствий для продолжения строительства дороги?

С юридической точки зрения таких препятствий нет.

А как вы считаете - вопрос строительства дороги больше политический или хозяйственный?

Я задавал вопрос, в том числе и Геннадию Кернесу - если город нуждался в этой дороге еще с 1956 года, почему ее начали строить только в год выборов? Есть все признаки, что проект политический. И не так уж эта пресловутая дорога нужна городу, как возможность создать определенную площадку для, назовем это так, дискуссий. Иногда довольно жарких.

Еще один конфликт. Харьковский областной диспансер радиационной защиты начал принимать на лечение больных коронавирусом, однако этому предшествовали забастовки чернобыльцев. Почему так случилось? Есть ли в этом политический подтекст?

Я уверен, что это была именно политически спровоцированная ситуация. С одной стороны, мы наблюдали за ситуацией в Санжарах и аплодировали жителям нашего города, которые правильно ее оценили. А потом получили неприятные и даже постыдные моменты в Харькове. Друг друга накрутили, чернобыльцы - врачей, врачи - чернобыльцев. Сейчас ситуация стабилизировалась, хотя осадок остался.

И кто же, по-вашему, спровоцировал эту ситуацию?

Не хочу кивать в одну и туже строну. Но точно знаю, что она была политически мотивирована Райниным и Светличной.