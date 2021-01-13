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13 января 2021, 16:10 307

Алексей Кучер возглавил Государственную регуляторную службу Украины

13 января 2021, 16:10 307
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Экс-глава Харьковской ОГА получил новую должность
Экс-глава Харьковской ОГА получил новую должность
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины на заседании 13 января назначил экс-главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера председателем Государственной регуляторной службы Украины.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за ... назначение Кучера Алексея Владимировича - председателем Государственной регуляторной службы Украины ", - рассказал Мокан.

Он добавил, что Кучера назначили путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Напомним, ранее RegioNews сообщал, что бывший руководитель Харьковщины Кучер может быть назначен в центральные органы власти. Также мы сообщали, что Кучер проходит специальную проверку для работы в одном из центральных органов власти.

25 ноября Кабмин во время заседания согласовал увольнение Алексея Кучера с должности главы Харьковской ОГА.

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Алексей Кучер
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