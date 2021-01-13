Алексей Кучер возглавил Государственную регуляторную службу Украины

Экс-глава Харьковской ОГА получил новую должность

Экс-глава Харьковской ОГА получил новую должность

Фото: из открытых источников

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за ... назначение Кучера Алексея Владимировича - председателем Государственной регуляторной службы Украины ", - рассказал Мокан.

Он добавил, что Кучера назначили путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Напомним, ранее RegioNews сообщал, что бывший руководитель Харьковщины Кучер может быть назначен в центральные органы власти. Также мы сообщали, что Кучер проходит специальную проверку для работы в одном из центральных органов власти.

25 ноября Кабмин во время заседания согласовал увольнение Алексея Кучера с должности главы Харьковской ОГА.

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