Бывший руководитель Харьковщины Кучер может быть назначен в центральные органы власти

Экс-глава Харьковской ОГА подчеркнул, что после своей отставки остается в команде президента Зеленского

Экс-глава Харьковской ОГА подчеркнул, что после своей отставки остается в команде президента Зеленского

Фото: Facebook

Сейчас Алексей Кучер проходит спецпроверку для работы в центральных органах власти и подтвердил, что у него уже было собеседование у премьера

По данным источников RegioNews, в данный момент экс-глава Харьковской ОГА Алексей Кучер проходит специальную проверку для работы в одном из центральных органов власти.

Мы обратились за комментарием непосредственно к бывшему руководителю Харьковщины, в котором он нам подтвердил информацию наших источников о своем собеседовании у премьера Дениса Шмыгаля.

Однако пока Кучер не готов подробно комментировать, подчеркнув лишь то, что остается в команде президента Владимира Зеленского.

Я действительно рассматриваю несколько предложений о работе в Киеве. Я пока этим ограничусь... То, что я общался в том числе с премьером, ваш источник не врет, - сказал Кучер RegioNews.

25 ноября Кабмин во время заседания согласовал увольнение Алексея Кучера с должности главы Харьковской ОГА и назначение на эту должность Айны Тымчук.

27 ноября во время встречи в Офисе президента Владимир Зеленский вручил Тымчук служебное удостоверение главы ОГА и пожелал успехов в работе.