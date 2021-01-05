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05 января 2021, 15:47 1774

Бывший руководитель Харьковщины Кучер может быть назначен в центральные органы власти

05 января 2021, 15:47 1774
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Экс-глава Харьковской ОГА подчеркнул, что после своей отставки остается в команде президента Зеленского
Экс-глава Харьковской ОГА подчеркнул, что после своей отставки остается в команде президента Зеленского
Фото: Facebook
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Сейчас Алексей Кучер проходит спецпроверку для работы в центральных органах власти и подтвердил, что у него уже было собеседование у премьера

По данным источников RegioNews, в данный момент экс-глава Харьковской ОГА Алексей Кучер проходит специальную проверку для работы в одном из центральных органов власти.

Мы обратились за комментарием непосредственно к бывшему руководителю Харьковщины, в котором он нам подтвердил информацию наших источников о своем собеседовании у премьера Дениса Шмыгаля.

Однако пока Кучер не готов подробно комментировать, подчеркнув лишь то, что остается в команде президента Владимира Зеленского.

Я действительно рассматриваю несколько предложений о работе в Киеве. Я пока этим ограничусь... То, что я общался в том числе с премьером, ваш источник не врет, - сказал Кучер RegioNews.

25 ноября Кабмин во время заседания согласовал увольнение Алексея Кучера с должности главы Харьковской ОГА и назначение на эту должность Айны Тымчук.

27 ноября во время встречи в Офисе президента Владимир Зеленский вручил Тымчук служебное удостоверение главы ОГА и пожелал успехов в работе.

назначение Владимир Зеленский Денис Шмыгаль собеседование Харьковская область Алексей Кучер
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