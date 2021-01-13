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13 января 2021, 18:06 50

Кабмин решил оставить зарплаты госслужащих на уровне 2020 года

13 января 2021, 18:06 50
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Соответствующее решение было принято сегодня
Соответствующее решение было принято сегодня
Фото: КМУ
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Размеры и условия оплаты труда всех категорий работников государственных органов в 2021 году остаются на уровне прошлого года.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 18 января 2017 г. № 15" правительство утвердило на очередном заседании, передает RegioNews со ссылкой на сообщение министра КМУ Олега Немчинова в Телеграм.

"Проект постановления разработан Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы для определения схемы должностных окладов на должностях государственной службы в 2021 году. Согласно закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", установлено, что в 2021 году для всех категорий работников государственных органов применяются размеры и условия оплаты труда, действовавших по состоянию на 1 сентября 2020 года", - пояснил министр.

По его словам, постановление не меняет условия оплаты труда государственных служащих и гарантирует их размер на уровне сентября 2020 года и учитывает необходимость обеспечения минимального должностного оклада в размере 4 540 грн для низшей должности государственной службы, равной двум прожиточным минимумам, определенным статьей 7 настоящего закона (прожиточный минимум - 2270 грн с 1 января 2021 г).

Напомним, 2 октября Зеленский снял ограничения на размер зарплат в государственных компаниях.

Кабмин зарплаты чиновники правительство Чиновник
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