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13 января 2021, 18:20 240

В Харькове отказались поднимать цены на тепло и горячую воду

13 января 2021, 18:20 240
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Тарифы для харьковчан до конца отопительного сезона повышаться не будут
Тарифы для харьковчан до конца отопительного сезона повышаться не будут
Фото: из открытых источников
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В Харьковском городском совете решили не поднимать тарифы на отопление и горячую воду для жителей города.

Об этом в Telegram сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, тарифы для горожан на отопление и горячую воду останутся на уровне 2018 года.

Я понимаю, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики будет недовольна этим решением, но я его не изменю, и всю ответственность за него беру на себя", - заявил Терехов.

Напомним, в правительстве озвучили новые тарифы, которые могут установить на газ. Премьер также приказал Витренко и другим чиновникам решить вопрос с повышением цен на газ.

Накануне Шмыгаль уже заявлял, что в ближайшее время цены на газ в Украине будут снижены.

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