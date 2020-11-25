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25 ноября 2020, 14:53 85

Кабмин согласовал увольнение Алексея Кучера с должности главы Харьковской ОГА

25 ноября 2020, 14:53 85
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На эту должность согласовали кандидатуру Айны Тимчук
На эту должность согласовали кандидатуру Айны Тимчук
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины во время заседании 25 ноября согласовал увольнение Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Правительства, передает RegioNews.

Также Правительство согласовало назначение на эту должность Айны Тимчук. Во время заседания Кабмин заслушал кандидатку, которая представила свое видение работы.

После решения Кабинета министров соответствующие указы должен подписать президент Владимир Зеленский.

Айна Тимчук занимает должность руководителя аппарата Днепропетровской ОГА. В ОГА она работала с 2000 по 2010 год. В 2010-2014 годах была заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В 2015 году вернулась в Днепропетровскую область на должность замлавы ОГА, а с 2018 - возглавила аппарат облгосадминистрации. Ее бывший муж возглавляет департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.

Напомним, Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Габинета и назначил нового руководителя.

Кабмин увольнение заседание ОГА правительство Алексей Кучер
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