В НАБУ забрали дело рекордной взятки $5 млн Злочевского

В ведомстве заявляют об очередном "похищении" в НАБУ дела о топ-коррупции

В ведомстве заявляют об очередном "похищении" в НАБУ дела о топ-коррупции

Фото: из открытых источников

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Таким образом, как отмечают в антикоррупционном бюро, в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры заберут это дело.

Печерский райсуд столицы удовлетворил жалобу стороны защиты и обязал генпрокурора определить новую подследственность в производстве относительно попытки подкупа за 5 млн долл. США руководства НАБУ и САП, чтобы те закрыли дело по подозрению эксминистра экологии", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что расследование этого дела было завершено еще в начале декабря, после ознакомления с материалами, его должны были направить в антикоррупционный суд.

Судебное решение Печерский райсуд принял с нарушением подсудности, без участия прокурора САП, текст указанного постановления в САП не поступал, его нет также и в Едином государственном реестре судебных решений. Вместе с тем, известно, что материалы дела уже направлены в Киевский апелляционный суд, а запрашиваемое решение вопреки закону выдано представителю Офиса Генерального прокурора, который не может участвовать в процессуальных действиях", - добавили в НАБУ.

В ведомстве отмечают, что прокуроры САП обжаловали решение в апелляционной палате ВАКС, который вправе рассматривать дела по топкорупции, и дело уже было назначено к апелляционному рассмотрению.

В Антикоррупционном бюро отмечают, что такие решения суда, как и их выполнение руководством Генпрокуратуры, являются незаконными, поскольку закон прямо запрещает передавать дела НАБУ другим органам досудебного расследования.

Напомним, детективы НАБУ 12 июня этого года задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела относительно разворовывания стабилизационного кредита "Реал-банка".

1 декабря расследование дела миллионной взятки руководителям НАБУ и САП завершено.