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Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
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30 декабря 2020, 21:42 26

Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи

30 декабря 2020, 21:42 26
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Его подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако Микитась заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя главы ОП Олега Татарова
Его подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако Микитась заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя главы ОП Олега Татарова
Фото: из открытых источников
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Шевченковский районный суд Киева во время заседание 30 декабря не избрал меру пресечения бывшему владельцу концерна "Укрбуд" и народному депутату 8 созыва Максиму Микитасю по делу о похищении человека и вымогательстве, которое расследует Нацполиция.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания суда, передает RegioNews.

После того, как суд отклонил девять ходатайств адвокатов, защитники Микитася заявили об отводе судьи.

Как заявила председательствующая судья, рассмотрение ходатайства адвокатов будет рассмотрено в 9 часов 31 декабря 2020 года.

Напомним, 29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение. Экс-владельца "Укрбуда" подозревают в заказе похищения юриста столичной компании.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировке расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах.

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