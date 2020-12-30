Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
Шевченковский районный суд Киева во время заседание 30 декабря не избрал меру пресечения бывшему владельцу концерна "Укрбуд" и народному депутату 8 созыва Максиму Микитасю по делу о похищении человека и вымогательстве, которое расследует Нацполиция.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания суда, передает RegioNews.
После того, как суд отклонил девять ходатайств адвокатов, защитники Микитася заявили об отводе судьи.
Как заявила председательствующая судья, рассмотрение ходатайства адвокатов будет рассмотрено в 9 часов 31 декабря 2020 года.
Напомним, 29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение. Экс-владельца "Укрбуда" подозревают в заказе похищения юриста столичной компании.
НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировке расследований из-за вручения подозрения Микитасю.
30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах.