Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи

Его подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако Микитась заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя главы ОП Олега Татарова

Его подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако Микитась заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя главы ОП Олега Татарова

Фото: из открытых источников

Шевченковский районный суд Киева во время заседание 30 декабря не избрал меру пресечения бывшему владельцу концерна "Укрбуд" и народному депутату 8 созыва Максиму Микитасю по делу о похищении человека и вымогательстве, которое расследует Нацполиция.

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