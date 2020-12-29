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29 декабря 2020, 16:31 61

Подозреваемого в госизмене Федоряна оставили под арестом в Херсоне до февраля

29 декабря 2020, 16:31 61
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До 5 февраля и продлили срок досудебного расследования подозреваемому, который до аннексии был заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым
До 5 февраля и продлили срок досудебного расследования подозреваемому, который до аннексии был заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым
Федорян справа. Фото Крым.Реалии.
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Во вторник, 29 декабря, Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей подозреваемому в государственной измене бывшему заместителю начальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николаю Федоряну.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.

Согласно решению судьи Оксаны Черныш, Федорян останется под стражей до 5 февраля 2021 года включительно с альтернативой внесения залога 21 млн 180 тыс. грн.

Прокуратура АРК ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей до 7 февраля 2021 года. До этого времени продлили срок досудебного расследования.

Сам Федорян в суде не возражал против удовлетворения ходатайства стороны обвинения.

Судя по тому, что изложено в ходатайстве, я самый крутой человек в Крыму. Я знаю, чуть ли не - единственное, что не добавили – президента Российской Федерации. Потому что я знаю уже и руководство Министерства обороны, и таможенной службы... [] учитывая то, что предпосылки к задержанию и все остальное не является предметом рассмотрения в этом судебном заседании, я не против удовлетворения ходатайства прокурора, – сказал на заседании Федорян.

Учитывая позицию подозреваемого, апелляционную жалобу на это решение Херсонского городского суда сторона защиты Федоряна не будет подавать.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале ноября на выезде из Крыма задержали экс-чиновника МВД - подозревается, что Федорян помогал оккупационным властям Крыма преследовать крымчан.

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