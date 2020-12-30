Татаров покинул здание суда под крики активистов и горящие файеры

Он объяснил, почему ему не избрали меру пресечения

Он объяснил, почему ему не избрали меру пресечения

Фото: скриншот видео

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров вышел из здания Высшего антикоррупционного суда через центральный вход, активисты зажгли файеры и дымовые шашки.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Суд сегодня не смог избрать для него меру пресечения, поскольку прокуроры отозвали свое ходатайство.

Увидев Татарова, активисты сразу же зажгли файеры и дымовые шашки. Ему пришлось давать интервью в густом дыму. Также митингующие развернулы баннер "Stop Tatarov!".

Татаров заявил, что он доволен решением прокуроров. Также он утверждает, что уголовное производство против него - "это выдуманная история".

Каждый прокурор свободен в выборе доводов. Они должны руководствоваться законом. На сколько я владею информацией, они не получили полного доступа к материалам криминального производства. Поэтому они не имеют возможности сделать обоснованные, окончательные выводы. Я соглашаюсь", - сказал Татаров.

Напомним, 30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения заместителю Ермака Олегу Татарову.

28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.