Памятник, станция метро и улица: в горсовете Харькова рассказали, как увековечат имя Кернеса

Кернесу также присвоят звание почетного харьковчанина

Кернесу также присвоят звание почетного харьковчанина

Фото: из открытых источников

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил, что уже дано распоряжение архитекторам подобрать место для памятника умершему мэру Геннадию Кернесу, также планируется назвать его именем улицу и метро.

Об этом секретарь горсовета заявил на брифинге, передает RegioNews.

Дал задание архитекторам, чтобы подготовили несколько локаций, где можно поставить памятник", - сообщил Терехов.

Также он выступил с инициативой назвать именем Кернеса станцию метро.

Мы с ним вместе строили 30-ю станцию. Столько, сколько он сделал для развития метро - мы обязаны увековечить его память и назвать одну из станций", - сказал Терехов.

Кроме того, его именем хотят назвать одну из улиц или проспектов.

Напомним, в горсовете Харькова сказали, во сколько 21 декабря прибудет самолет с телом Кернеса.