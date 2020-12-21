Памятник, станция метро и улица: в горсовете Харькова рассказали, как увековечат имя Кернеса
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил, что уже дано распоряжение архитекторам подобрать место для памятника умершему мэру Геннадию Кернесу, также планируется назвать его именем улицу и метро.
Об этом секретарь горсовета заявил на брифинге, передает RegioNews.
Дал задание архитекторам, чтобы подготовили несколько локаций, где можно поставить памятник", - сообщил Терехов.
Также он выступил с инициативой назвать именем Кернеса станцию метро.
Мы с ним вместе строили 30-ю станцию. Столько, сколько он сделал для развития метро - мы обязаны увековечить его память и назвать одну из станций", - сказал Терехов.
Кроме того, его именем хотят назвать одну из улиц или проспектов.
Напомним, в горсовете Харькова сказали, во сколько 21 декабря прибудет самолет с телом Кернеса.