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29 декабря 2020, 18:31 57

Николаевский облсовет хочет обратиться к президенту из-за повышения тарифа на отопление

29 декабря 2020, 18:31 57
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Депутаты предлагают созвать внеочередную сессию
Депутаты предлагают созвать внеочередную сессию
Фото из открытых источников
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Депутаты областного совета обеспокоены ситуацией относительно поднятия тарифов на производство тепловой энергии и обратились с просьбой к председателю облсовета собрать внеочередную сессию для обращения к Президенту Украины, Премьер-министра и Председателя Верховной рады.

Об этом сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазєєва на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Анна Замазєєва сообщила, что вчера к ней обратились депутаты областного совета, обеспокоенные ситуацией относительно поднятия тарифов на производство тепловой энергии и с просьбой собрать внеочередную сессию для обращения к Президенту Украины, Премьер-министру и Председателю Верховной рады.

Действительно, проблема неотложная и срочная. Руководствуясь нормами, утвержденными Регламентом, согласно которым решение о созыве внеочередной сессии областного совета принимается и доводится до сведения населения и депутатов не позднее, чем за три календарных дня до пленарного заседания, предлагаю депутатскому корпусу собраться не позднее 4 января 2021 года, - написала Замазєєва.

Інформую. Вчора до мене звернулися депутати обласної ради стурбовані ситуацією щодо підняття тарифів на виробництво...

Posted by Ганна Замазєєва on Tuesday, December 29, 2020

В то же время, она предложила и другой, "более оперативный и оптимальный вариант".

Не дожидаясь этой даты, уже 30 декабря направить от имени депутатского корпуса Николаевского областного совета обращение за подписью председателя областного совета к руководству государства по поводу высказывания позиции относительно проблемы повышения тарифов на производство тепловой энергии, - предложила председатель облсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что в бюджете Николаева на 2021 год есть дефицит в 22 миллиона.

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