В Черновцах назначили четвертого заместителя городского головы

Первых трех заместителей мэра Романа Кличука утвердили во время сессии 23 декабря

Первых трех заместителей мэра Романа Кличука утвердили во время сессии 23 декабря

Фото: suspilne

Депутаты городского совета Черновцов во время сессии проголосовали за назначение еще одного заместителя мэра, им стал экс-налоговик Игорь Крохмаль.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Игорь Крохмаль в течение 20 лет работал в Государственной налоговой службе, занимал должность главы налоговой инспекции в Глибоцком и Заставновском районах. Позже он возглавлял инспекцию в Новоселицком и Кицманском районах Черновицкой области.

В 2010 году был избран депутатом Глыбоцкого районного совета от "Партии регионов". С 2014 года занимается бизнесом, возглавлял фирму "Эко буд сервис".

Ранее депутаты проголосовали за кандидатуры заместителей мэра. Ими стали Евгений Маховиков, Василий Зазуляк и Юрий Лесюк.

Напомним, 23 декабря Черновицкий горсовет избрал секретаря, заместителей городского головы и утвердил состав исполкома.