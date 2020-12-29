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29 декабря 2020, 15:45 60

В Черновцах назначили четвертого заместителя городского головы

29 декабря 2020, 15:45 60
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Фото: suspilne
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Депутаты городского совета Черновцов во время сессии проголосовали за назначение еще одного заместителя мэра, им стал экс-налоговик Игорь Крохмаль.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Игорь Крохмаль в течение 20 лет работал в Государственной налоговой службе, занимал должность главы налоговой инспекции в Глибоцком и Заставновском районах. Позже он возглавлял инспекцию в Новоселицком и Кицманском районах Черновицкой области.

В 2010 году был избран депутатом Глыбоцкого районного совета от "Партии регионов". С 2014 года занимается бизнесом, возглавлял фирму "Эко буд сервис".

Ранее депутаты проголосовали за кандидатуры заместителей мэра. Ими стали Евгений Маховиков, Василий Зазуляк и Юрий Лесюк.

Напомним, 23 декабря Черновицкий горсовет избрал секретаря, заместителей городского головы и утвердил состав исполкома.

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