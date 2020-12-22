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22 декабря 2020, 17:57 4

Стало известно, когда суд возьмется за избрание меры пресечения Татарову

22 декабря 2020, 17:57 4
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САП будет просить 10 млн гривен залога для Татарова
САП будет просить 10 млн гривен залога для Татарова
Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд рассмотрит арест заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова на этой неделе. Заседание состоится 24 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет RegioNews, ссылаясь на "РБК-Украина".

"Рассмотрение назначено на 24 декабря на 12:30", - рассказали в пресс-службе суда.

Также сообщается, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро просят об аресте Татарова с залогом в 10 млн гривен.

Ранее стало известно, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать во время судебного заседания избрать для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 миллионов гривен.

Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел к НАБУ по повестке.

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