Стало відомо, коли суд візьметься за обрання запобіжного заходу Татарову

САП проситиме 10 млн гривень застави для Татарова

САП проситиме 10 млн гривень застави для Татарова

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Про це повідомили в пресслужбі суду, пише RegioNews, посилаючись на "РБК-Україна".

"Розгляд призначено на 24 грудня на 12:30", - розповіли в пресслужбі суду.

Також повідомляється, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро просять про арешт Татарова із заставою 10 млн гривень.

Раніше стало відомо, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть клопотати під час судового засідання обрати для заступника голови Офісу президента Олега Татарова тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня Заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.