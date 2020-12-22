САП будет просить суд арестовать Татарова или назначить залог 10 млн

Об аресте заместителя Андрея Ермака также будет ходатайствовать Национальное антикоррупционное бюро

Об аресте заместителя Андрея Ермака также будет ходатайствовать Национальное антикоррупционное бюро

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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будут ходатайствовать во время судебного заседания избрать для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова содержание под стражей с правом внесения залога в размере 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу САП, передает RegioNews.

Содержание под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога", - сообщили в САП.

Когда именно состоится судебное заседание по избранию меры пресечения Татарову, пока неизвестно.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.