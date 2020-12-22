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22 декабря 2020, 16:06 57

САП будет просить суд арестовать Татарова или назначить залог 10 млн

22 декабря 2020, 16:06 57
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Об аресте заместителя Андрея Ермака также будет ходатайствовать Национальное антикоррупционное бюро
Об аресте заместителя Андрея Ермака также будет ходатайствовать Национальное антикоррупционное бюро
Фото: из открытых источников
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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будут ходатайствовать во время судебного заседания избрать для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова содержание под стражей с правом внесения залога в размере 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу САП, передает RegioNews.

Содержание под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога", - сообщили в САП.

Когда именно состоится судебное заседание по избранию меры пресечения Татарову, пока неизвестно.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

суд НАБУ Офис президента САП уголовное дело коррупция Олег Татаров
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