САП проситиме суд арештувати Татарова або призначити заставу 10 млн

Про арешт заступника Андрія Єрмака також буде клопотати Національне антикорупційне бюро

Про арешт заступника Андрія Єрмака також буде клопотати Національне антикорупційне бюро

Фото: із відкритих джерел

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) будуть клопотати під час судового засідання обрати для заступника голови Офісу президента Олега Татарова тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на пресслужбу САП, передає RegioNews.

Тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави”, - повідомили в САП.

Коли саме відбудеться судове засідання із обрання запобіжного заходу Татарову, поки що невідомо.

Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

18 грудня ЗМі повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заму Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня Заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.