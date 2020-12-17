НАБУ расследует дело о хищении €62 млн украинского банка - СМИ

В деле фигурируют Гонтарева и Аваков

В деле фигурируют Гонтарева и Аваков

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможную причастность украинских должностных лиц к хищению €62 миллионов евро Citycommerce Bank (ПАО "Городской коммерческий банк"). Среди лиц, которые могут быть причастными к делу, называют экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и главу МВД Арсена Авакова.

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что производство было открыто 1 декабря по решению Высшего антикоррупционного суда.

В НАБУ не называют фамилии фигурантов дела, но отмечают, что речь идет о возможном злоупотреблении полномочиями во время осуществления финансовых операций должностными лицами ПАО "Городской коммерческий банк", которым могли способствовать должностные лица органов государственной власти.

Согласно материалам следствия, злоумышленники использовали корреспондентские счета в австрийском банке Meinl Bank Aktiengesellschaft, из которых выводили деньги в офшоры.

"Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинским оффшорным компаниям. Гарантией этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета украинского банка забирает как залог австрийский банк", - говорится в ответе НАБУ.

Ранее сообщалось, что Венедиктова сообщила о вхождении в состав групп прокуроров по делам НАБУ относительно расследования схем вывода средств из "Приватбанка”.