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16 декабря 2020, 18:38 136

Дело Татьяны Чорновол передали в суд, ее подозревают в умышленном убийстве

16 декабря 2020, 18:38 136
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ГБР завершило досудебное расследование дела о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году
ГБР завершило досудебное расследование дела о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году
Фото: из открытых источников
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Государственное бюро расследований направило в суд обвинение против бывшего народного депутата Татьяны Чорновол, которую подозревают в умышленном убийстве во время событий Революции Достоинства.

Об этом сообщается на сайте ГБР, передает RegioNews.

Следователи ТУ ГБР Киеве завершили досудебное расследование уголовного производства по подозрению народного депутата Украины VIII созыва. По результатам предварительного расследования народный депутат Украины VIII созыва обвиняется в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц", - говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что 18 февраля 2014 года Татьяна Черновол якобы руководила действиями группы лиц и участвовала в поджоге офиса Партии регионов на улице Липская, в результате которой погиб охранник 1948 года рождения.

Также в ГБР добавили, что сторона защиты ознакомилась со всеми материалами уголовного дела.

Напомним, ГБР сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году.

10 апреля ГБР провело обыски в доме депутатки, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

15 декабря Чорновол вручили обвинение в убийстве, которое произошло во времена Майдана.

ГБР суд Татьяна Чорновол уголовное дело Майдан Революция Достоинства
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