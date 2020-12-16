В страшном ДТП на Черниговщине погибли трое человек

Еще четверо госпитализированы

Еще четверо госпитализированы

Фото полиции Черниговской области

Сегодня около 4 утра вблизи села Лихачев Носовского района на Черниговщине столкнулись две легковушки. На месте ДТП погибли трое людей. Все погибшие и пострадавшие – жители Сумской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черниговской области.

Полицейские установили, что 39-летний водитель автомобиля "Черри Амулет" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Рено Меган" под управлением 44-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водители обоих автомобилей и пассажир "Черри Амулет". Еще четырех пассажиров (по два с каждой машины) с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Все погибшие и пострадавшие – жители Сумской области.

Полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках расследования по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких людей).

Напомним, ранее сообщалось, что 12 декабря на Киевщине случились два серьезных ДТП: есть жертвы.