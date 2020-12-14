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14 декабря 2020, 15:15 23

Оборудка на почти 300 млн: в Днепре будут судить директора метрополитена

14 декабря 2020, 15:15 23
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Чиновник разрешил выделить средства на строительство объекта, необходимости в котором не было
Чиновник разрешил выделить средства на строительство объекта, необходимости в котором не было
Фото: metro.dp.ua
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Прокуратура передала в суд обвинение против директора коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" по делу о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в июле 2016 года между метрополитеном и коммерческой фирмой был заключен контракт о завершении строительства метрополитена в городе Днепр.

Директор коммунального предприятия, достоверно зная, что подрядчик отстает от графика, подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать средства независимо от факта выполнения работ. В результате таких действий за период 2018-2019 годов подрядчику излишне перечислены бюджетные средства в сумме более 270 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что после того, как чиновник подписал изменения в контракт, было безосновательно выделено более 14 млн грн на строительство объекта, необходимости в котором не было, поскольку аналогичный был построен еще в 2012 году.

Кроме того, в октябре 2019 года бездействие должностного лица во время строительства метрополитена привело к возникновению чрезвычайной ситуации - частично разрушено здание общежития НТУ "Днепровская политехника", что находится рядом с объектом строительства", - говорится в сообщении.

Согласно данным открытых реестров, руководителем коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" в этот период был Андрей Липьошкин.

Напомним, НАБУ задержало руководителя порта "Черноморск" при получении взятки $250 тыс, он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании.

Офис генпрокурора Днепр метро директор уголовное дело коррупция
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