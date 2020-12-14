Венедиктова вошла в состав группы прокуроров по расследованию схем группы "Приват"

Генпрокурор обещает активизацию дел

Генпрокурор обещает активизацию дел

Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о вхождении в состав групп прокуроров по делам НАБУ относительно расследования схем вывода средств из “Приватбанка”.

Об этом Ирина Венедиктова написала на странице Facebook, передает RegioNews.

Венедиктова сообщила, что "уже провели достаточно рабочих и, надо заметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследование дел, связанных с группой "Приват".

По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать. Уже сегодня вошла в состав группы прокуроров в трех основных производствах. Мы нашли понимание с коллегами и наметили совершенно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время, — сообщила генпрокурор.

Слова не мають розходитись зі справами. Ми вже провели достатньо робочих і, треба відмітити, ефективних зустрічей з... Posted by Irina Venediktova on Monday, December 14, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря под АП активисты требуют отставки Венедіктової и зама Ермака Татарова.