У Зеленского прокомментировали расследование суда в Гааге относительно Крыма

"Очень важным" назвала сотрудничество с МУС заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

11 декабря текущего года прокурор Международного уголовного суда заявил о том, что завершилось предварительное изучение, и следующий этап — расследование. Это очень важный этап, поскольку на протяжении почти 7 лет с начала незаконной оккупации Крыма правозащитные организации, украинские правоохранители отправляли данные в Международный уголовный суд как о территории Донецкой и Луганской областей, так и о Крыме. И все факты грубых нарушений прав человека документировались и передавались. На этапе расследования работа украинских органов власти и сотрудничество с МУС очень важно, — сказала она.