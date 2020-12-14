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14 декабря 2020, 17:50 147

У Зеленского прокомментировали расследование суда в Гааге относительно Крыма

14 декабря 2020, 17:50 147
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Международный уголовный суд переходит к расследованию дела Украины
Международный уголовный суд переходит к расследованию дела Украины
Фото из открытых источников
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Международный уголовный суд в Гааге завершил предварительное изучение дела относительно ситуации в Украине, следующий этап – расследование. Теперь важно сотрудничество с ним украинской власти.

"Очень важным" назвала сотрудничество с МУС заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

11 декабря текущего года прокурор Международного уголовного суда заявил о том, что завершилось предварительное изучение, и следующий этап — расследование. Это очень важный этап, поскольку на протяжении почти 7 лет с начала незаконной оккупации Крыма правозащитные организации, украинские правоохранители отправляли данные в Международный уголовный суд как о территории Донецкой и Луганской областей, так и о Крыме. И все факты грубых нарушений прав человека документировались и передавались. На этапе расследования работа украинских органов власти и сотрудничество с МУС очень важно, — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму заочно осудили гендиректора канала ATR Ислямова к 19 годам заключения.

Крым суд Гаага Офис президента оккупация
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