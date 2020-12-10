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10 декабря 2020, 19:57 10

Пограничники задержали венгерского дипломата с контрабандой сигарет

10 декабря 2020, 19:57 10
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Во время осмотра авто присутствовали представители венгерского консульства из Берегово
Во время осмотра авто присутствовали представители венгерского консульства из Берегово
Фото: dpsu.gov.ua
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Украинские пограничники на Закарпатье в пункте пропуска "Лужники" задержали дипломата - гражданина Венгрии с контрабандной партией сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

Предварительно известно, что задержанный является также бывшим депутатом парламента Венгрии.

Пограничники остановили микроавтобус, которым из Украины ехал гражданин Венгрии, иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении авто обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой "FOR DUTY FREE ONLY", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено ​​их количество и стоимость.

Украинский журналист Дмитрий Тужанский со ссылкой на свои источники пишет, что задержанный является также бывшим депутатом парламента Венгрии.

По моей информации, дипломатом-контрабандистом оказался дважды депутат венгерского парламента от социалистов (MSZP) 2006-2010 и 2014-2018 Жолт Легинь (Zsolt Legény)", - отмечает Тужанский.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье СБУ проводит обыски у лидера Партии венгров Украины, его подозревают в заключении фиктивных договоров благотворительного фонда.

В тот же день в СБУ рассказали подробности обысков на Закарпатье, они подозревают благотворительный фонд во вмешательстве во внутренне-политическую ситуацию в Украине.

1 декабря в МИД Венгрии вызвали украинского посла для выражения недовольства и заявили, что Венгрия планирует жаловаться на Украину в НАТО из-за обысков на Закарпатье.

Венгрия пограничники Ужгород задержание контрабанда
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