Прикордонники затримали угорського дипломата з контрабандою цигарок
Українські прикордонники на Закарпатті у пункті пропуску “Лужанка” затримали дипломата - громадянина Угорщини з контрабандною партією цигарок.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.
Попередньо відомо, що затриманий є також колишнім депутатом парламенту Угорщини.
Прикордонники зупинили мікроавтобус, яким з України їхав громадянин Угорщини, іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.
За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авто виявила цигарки без акцизних марок з позначкою "FOR DUTY FREE ONLY”, - йдеться в повідомленні.
Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість.
Український журналіст Дмитро Тужанський з посиланням на свої джерела пише, що затриманий є також колишнім депутатом парламенту Угорщини.
За моєю інформацією, дипломатом-контрабандистом виявився двічі депутат угорського парламенту від соціалістів (MSZP) 2006-2010 та 2014-2018 Жолт Легинь (Zsolt Legény)", - зазначає Тужанський.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті СБУ проводить обшуки у лідера Партії угорців України, його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду.
Того ж дня в СБУ розповіли подробиці обшуків на Закарпатті, вони підозрюють благодійний фонд у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні.
1 грудняу у МЗС Угорщини викликали українського посла для висловлення незадоволення і заявили, що Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті.