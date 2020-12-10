Прикордонники затримали угорського дипломата з контрабандою цигарок

Під час огляду авто були присутні представники угорського консульства із Берегово

Під час огляду авто були присутні представники угорського консульства із Берегово

Фото: dpsu.gov.ua

Українські прикордонники на Закарпатті у пункті пропуску “Лужанка” затримали дипломата - громадянина Угорщини з контрабандною партією цигарок.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

Попередньо відомо, що затриманий є також колишнім депутатом парламенту Угорщини.

Прикордонники зупинили мікроавтобус, яким з України їхав громадянин Угорщини, іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.

За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авто виявила цигарки без акцизних марок з позначкою "FOR DUTY FREE ONLY”, - йдеться в повідомленні.

Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість.

Український журналіст Дмитро Тужанський з посиланням на свої джерела пише, що затриманий є також колишнім депутатом парламенту Угорщини.

За моєю інформацією, дипломатом-контрабандистом виявився двічі депутат угорського парламенту від соціалістів (MSZP) 2006-2010 та 2014-2018 Жолт Легинь (Zsolt Legény)", - зазначає Тужанський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті СБУ проводить обшуки у лідера Партії угорців України, його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду.

Того ж дня в СБУ розповіли подробиці обшуків на Закарпатті, вони підозрюють благодійний фонд у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні.

1 грудняу у МЗС Угорщини викликали українського посла для висловлення незадоволення і заявили, що Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті.