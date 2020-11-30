Госизмена и сепаратизм: в СБУ рассказали подробности обысков на Закарпатье

СБУ подозревает благотворительный фонд во вмешательстве во внутренне-политическую ситуацию в Украине

СБУ подозревает благотворительный фонд во вмешательстве во внутренне-политическую ситуацию в Украине

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины провела на Закарпатье ряд обысков у функционеров иностранного благотворительного фонда в рамках дела о его причастности к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, они изучают возможное вмешательство во внутренние дела Украины и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны.

Досудебное следствие также исследует факты содействия иностранному государству отдельными украинскими общественными деятелями. Они подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности в совершении действий с признаками государственной измены", - говорится в сообщении.

Во время обысков следователи СБУ обнаружили у фигурантов печатные материалы, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье.

Также СБУ изъяла компьютерную технику, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье СБУ проводит обыски у лидера Партии венгров Украины, его подозревают в заключении фиктивных договоров благотворительного фонда.