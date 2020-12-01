Венгрия планирует жаловаться на Украину в НАТО из-за обысков на Закарпатье

В МИД Венгрии вызвали украинского посла для выражения недовольства

В МИД Венгрии вызвали украинского посла для выражения недовольства

Фото: из открытых источников

В Министерстве иностранных дел Венгрии отреагировали на обыски, которые провела Служба безопасности Украины в благотворительном фонде на Закарпатье, который якобы имеет отношение к закарпатским венграм: вызвали посла и планируют жаловаться к НАТО.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в Facebook.

В Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства. Через недопустимость таких действий вызвали Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп для того, чтобы выразить свое недовольство действиями руководства Украины”, - заявил глава МИД Венгрии.

По словам венгерского министра, сегодня он планирует встретиться с представителем НАТО, чтобы обсудить вопросы дальнейшего блокирования членства Украины в Альянсе.

Министр заявил, что власть будет и впредь защищать закарпатских венгров и планирует говорить об этом на всех международных форумах.

Напомним, 30 ноября на Закарпатье СБУ проводила обыски у лидера Партии венгров Украины.

Впоследствии в партии "Родное Закарпатье" прокомментировали обыски у лидера Партии венгров Украины.