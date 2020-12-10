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10 декабря 2020, 19:19 145

НАБУ задержало руководителя порта "Черноморск" при получении взятки $250 тыс

10 декабря 2020, 19:19 145
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Он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании
Он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании
Фото: НАБУ
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10 декабря детективы НАБУ уличили в вымогательстве и получении взятки в 250 тыс. долл. руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и его посредника.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, руководитель порта требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП мало большинство голосов.

Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тыс. долл", - рассказали в НАБУ.

Руководитель порта действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил взятку для дальнейшей передачи руководителю порта.

Этих двух человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения", - добавили в ведомстве.

На данный момент морским портом "Черноморск" руководит Игорь Шевченко, который был назначен исполняющим обязанности на эту должность 18 ноября 2020 года. По данным местных СМИ, именно его задержали сотрудники НАБУ.

Напомним, подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда госимущества арестовали с залогом.

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