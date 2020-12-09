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09 декабря 2020, 15:49 20

НАБУ задержало двух человек при даче $170 тыс. взятки главе Госгеокадастра

09 декабря 2020, 15:49 20
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Расследование этого дела НАБУ осуществляет с сентября 2020 года
Расследование этого дела НАБУ осуществляет с сентября 2020 года
Фото: НАБУ
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Национальное аникорупцийне бюро Украины задержало чиновника Госгеокадастра при попытке дать взятку $170 тыс. голове службы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, работники НАБУ и СБУ 9 декабря задержали "на горячем" двух человек, которые несколькими траншами предоставили 52 тыс. долларов председателю Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, которая предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит 170 тыс. долл. США. Среди задержанных - и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и лицо-посредник в передаче неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Расследование этого дела НАБУ осуществляет с сентября 2020 года. Первую часть взятки в размере 26,9 тыс. долл. главе Госгеокадастра злоумышленники передали в ноябре 2020 года. Их задержали 9 декабря во время передачи второго транша в размере 25 тыс. долл.

Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году", - добавили в НАБУ.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, их действия квалифицированы по ч.4 ст.369 ( "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Напомним, в Украине в течение двух месяцев хотят ликвидировать областные управления Госгеокадастра.

НАБУ СБУ Госгеокадастр задержание взятка
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